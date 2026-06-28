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Оппозиция в Молдавии потребовала ограничить зарплаты чиновников - РИА Новости, 28.06.2026
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14:25 28.06.2026 (обновлено: 15:19 28.06.2026)
Оппозиция в Молдавии потребовала ограничить зарплаты чиновников

Оппозиционная партия Молдавии предложила ограничить зарплаты чиновников

© Фото : Sputnik МолдоваПротест у здания парламента в Кишиневе против налоговой политики PAS
Протест у здания парламента в Кишиневе против налоговой политики PAS - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Sputnik Молдова
Протест у здания парламента в Кишиневе против налоговой политики PAS
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оппозиционная партия социалистов Молдавии (ПСРМ) внесла в парламент законопроекты об ограничении зарплат высокопоставленных чиновников на фоне дефицита госбюджета.
  • В Кишиневе проходит митинг сторонников оппозиции, требующих отставки властей из-за перекладывания проблем бюджетного дефицита на рядовых налогоплательщиков.
  • За первые пять месяцев 2026 года дефицит государственного бюджета Молдавии увеличился на 11,4%, достигнув 7,6 миллиарда леев.
КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов (ПСРМ) внесла в парламент законопроекты об ограничении зарплат высокопоставленных чиновников на фоне дефицита госбюджета, сообщил РИА Новости вице-спикер парламента, один из лидеров социалистов Влад Батрынча.
В воскресенье у здания парламента в Кишиневе проходит митинг сторонников оппозиции, его участники требуют отставки властей из-за перекладывания проблем бюджетного дефицита на рядовых налогоплательщиков. Акция организована председателем оппозиционной партии "Демократия дома" Василе Костюком. К протесту присоединились другие политические силы, в частности, ПСРМ, представители партии "Национальное альтернативное движение" мэра Кишинева Иона Чебана и члены политсилы "Наша партия" депутата парламента Ренато Усатого. Оппозиция требует от властей немедленного пересмотра фискальных инициатив минфина, которые, по их словам, уничтожают покупательную способность населения.
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"Наша фракция предлагает лимитировать доходы руководства госсектора тремя средними зарплатами по экономике, а все премии и надбавки ограничить планкой в 50% от базовой ставки. Такие случаи, когда в нашей молдавской нищете чиновники получают по 100 тысяч леев (около 5,5 тысячи долларов) ежемесячно, категорически надо исключить", - сказал Батрынча.
Вице-спикер призвал разобраться с выплатами в Национальном банке Молдавии. По его словам, руководство регулятора получает от 120 до 130 тысяч леев (6,6–7,2 тысячи долларов) в месяц, при этом административный совет заседает всего раз в квартал, а его члены могут даже не находиться в стране. Политик добавил, что подобные факты должны стать основанием для возбуждения уголовных дел.
Для сокращения бюджетных расходов ПСРМ также требует урезать финансирование Конституционного суда и Госканцелярии, уменьшить число министерств и провести ревизию всех государственных предприятий.
Новая налоговая политика властей Молдавии проходит на фоне растущего финансового дисбаланса в стране. По официальным данным, за первые пять месяцев 2026 года дефицит государственного бюджета Молдавии увеличился на 11,4%, достигнув 7,6 миллиарда леев. При этом правительственные долги в структуре дефицита выросли более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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