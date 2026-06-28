Оппозиция в Молдавии потребовала ограничить зарплаты чиновников

Краткий пересказ от РИА ИИ Оппозиционная партия социалистов Молдавии (ПСРМ) внесла в парламент законопроекты об ограничении зарплат высокопоставленных чиновников на фоне дефицита госбюджета.

В Кишиневе проходит митинг сторонников оппозиции, требующих отставки властей из-за перекладывания проблем бюджетного дефицита на рядовых налогоплательщиков.

За первые пять месяцев 2026 года дефицит государственного бюджета Молдавии увеличился на 11,4%, достигнув 7,6 миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов (ПСРМ) внесла в парламент законопроекты об ограничении зарплат высокопоставленных чиновников на фоне дефицита госбюджета, сообщил РИА Новости вице-спикер парламента, один из лидеров социалистов Влад Батрынча.

В воскресенье у здания парламента в Кишиневе проходит митинг сторонников оппозиции, его участники требуют отставки властей из-за перекладывания проблем бюджетного дефицита на рядовых налогоплательщиков. Акция организована председателем оппозиционной партии "Демократия дома" Василе Костюком. К протесту присоединились другие политические силы, в частности, ПСРМ , представители партии "Национальное альтернативное движение" мэра Кишинева Иона Чебана и члены политсилы "Наша партия" депутата парламента Ренато Усатого. Оппозиция требует от властей немедленного пересмотра фискальных инициатив минфина, которые, по их словам, уничтожают покупательную способность населения.

"Наша фракция предлагает лимитировать доходы руководства госсектора тремя средними зарплатами по экономике, а все премии и надбавки ограничить планкой в 50% от базовой ставки. Такие случаи, когда в нашей молдавской нищете чиновники получают по 100 тысяч леев (около 5,5 тысячи долларов) ежемесячно, категорически надо исключить", - сказал Батрынча.

Вице-спикер призвал разобраться с выплатами в Национальном банке Молдавии. По его словам, руководство регулятора получает от 120 до 130 тысяч леев (6,6–7,2 тысячи долларов) в месяц, при этом административный совет заседает всего раз в квартал, а его члены могут даже не находиться в стране. Политик добавил, что подобные факты должны стать основанием для возбуждения уголовных дел.

Для сокращения бюджетных расходов ПСРМ также требует урезать финансирование Конституционного суда и Госканцелярии, уменьшить число министерств и провести ревизию всех государственных предприятий.