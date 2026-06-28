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Юрист раскрыл, как воры выбирают квартиру для ограбления - РИА Новости, 28.06.2026
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02:17 28.06.2026 (обновлено: 13:36 28.06.2026)
Юрист раскрыл, как воры выбирают квартиру для ограбления

Юрист Базылев: квартирные воры обращают внимание на переполненный почтовый ящик

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДверь квартиры
Дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переполненный почтовый ящик и скопление рекламы у двери — главные признаки пустующего жилья, на которые обращают внимание квартирные воры.
  • Управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев рекомендует ставить собственную сигнализацию и камеры рядом с входной дверью или в прихожей.
  • Перед отъездом эксперт советует просить соседей проверять почту, не публиковать фото с отдыха в соцсетях в реальном времени и устанавливать сигнализацию.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Квартирные воры обращают внимание на переполненный почтовый ящик и скопление рекламы у двери — это главные признаки пустующего жилья. О том, как обезопасить себя перед отпуском, агентству "Прайм" рассказал управляющий партнёр юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
«
"Даже если вы живёте в новом жилом комплексе и в квартире есть что-то ценное, рекомендую ставить свою собственную сигнализацию и камеры рядом с входной дверью или в прихожей", — предупредил юрист.
Эксперт советует перед отъездом просить соседей проверять почту, не публиковать фото с отдыха в соцсетях в реальном времени и устанавливать сигнализацию, даже если дом охраняется.
Универсальных решений нет — в старом фонде защиту нужно организовывать самостоятельно, а в новых жилых комплексах полагаться только на камеры не стоит. Лучше перестраховаться и установить собственное оборудование, советует Базылев.
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