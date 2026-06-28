Офтальмолог напомнил о скрытой опасности сварки

Краткий пересказ от РИА ИИ Ожог глаз от сварки проявляется через 6–12 часов из-за отложенного эффекта ультрафиолета.

При отсутствии защиты мощный невидимый ультрафиолет, а также искры и частицы расплавленного металла могут вызвать электроофтальмию.

Ожог проходит за два-четыре дня при правильной помощи, но без лечения может осложниться инфекцией и помутнением роговицы.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Врач-офтальмолог Виктория Сосновская рассказала о скрытой опасности сварки, отметив, что ожог глаз проявляется через 6-12 часов.

"Главная коварность ожога - отложенный эффект. В момент сварки человек ничего не чувствует: ультрафиолет действует тихо, нервные окончания на роговице повреждаются постепенно. Через 6–12 часов после работы клетки эпителия начинают слущиваться, обнажаются нервные окончания. Появляются резкая боль, светобоязнь, слезотечение, ощущение песка под веками. Типичная картина - человек просыпается ночью и не может открыть глаза", - рассказала Сосновская " Газете.Ru

Как объяснила врач, при сварке образуется мощное невидимое ультрафиолетовое излучение, а также летят искры и частицы расплавленного металла. Этот невидимый свет беспрепятственно проходит через простые очки и обжигает верхний слой глаза - роговицу и конъюнктиву. Так возникает электроофтальмия.

Она уточнила, что точно также "световой ожог" получают люди без защиты в горах на снегу или на пляже в разгар дня - отсюда народные названия "снежная слепота" и "глаза туриста".

Офтальмолог отметила, что при правильной помощи ожог проходит за два-четыре дня без следа, однако без помощи может осложниться вторичной инфекцией и помутнением роговицы.

"Никаких капель "по совету интернета", особенно с анестетиками. Лидокаин и подобные вещества снимают боль, но тормозят заживление эпителия и способны затянуть процесс на недели. Утром нужно записаться к офтальмологу. Врач осмотрит роговицу под щелевой лампой (это специальный микроскоп для осмотра глаза), оценит глубину поражения и назначит увлажняющие, антибактериальные и заживляющие средства", - добавила врач.

Кроме того, Сосновская предостерегла, если рядом сваривает кто-то другой, безопаснее отойти на расстояние или отвернуться, так как дуга бьет по сетчатке зрителя в десяти метрах, если он смотрит прямо.