Сборная Португалии сыграла вничью с Колумбией в матче ЧМ-2026

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная Португалии по футболу сыграла вничью с командой Колумбии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Обе команды ранее обеспечили себе выход в плей-офф. Первое место в группе, набрав 7 очков, заняла сборная Колумбии. В 1/16 финала она встретится с командой Ганы. Ставшие с 5 баллами вторыми в квартете португальцы начнут плей-офф матчем с призерами двух последних чемпионатов мира хорватами.