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Сборная Португалии сыграла вничью с Колумбией в матче ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
04:34 28.06.2026 (обновлено: 04:45 28.06.2026)
Сборная Португалии сыграла вничью с Колумбией в матче ЧМ-2026

Сборная Португалии сыграла вничью с Колумбией в матче группового этапа ЧМ

© REUTERS / Paul ChildsЭпизод матча ЧМ-2026 Колумбия - Португалия
Эпизод матча ЧМ-2026 Колумбия - Португалия - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Paul Childs
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Португалии по футболу сыграла вничью с командой Колумбии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:0.
  • Колумбия заняла первое место в группе K и встретится в 1/16 финала с командой Ганы, а Португалия, ставшая второй, сыграет с хорватами.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная Португалии по футболу сыграла вничью с командой Колумбии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.
Встреча группы K в Майами завершилась со счетом 0:0. Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.
ЧМ по футболу 2026
28 июня 2026 • начало в 02:30
Завершен
Колумбия
0 : 0
Португалия
Календарь Турнирная таблица История встреч
Обе команды ранее обеспечили себе выход в плей-офф. Первое место в группе, набрав 7 очков, заняла сборная Колумбии. В 1/16 финала она встретится с командой Ганы. Ставшие с 5 баллами вторыми в квартете португальцы начнут плей-офф матчем с призерами двух последних чемпионатов мира хорватами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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