Сборная Португалии сыграла вничью с Колумбией в матче ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Португалии по футболу сыграла вничью с командой Колумбии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:0.
- Колумбия заняла первое место в группе K и встретится в 1/16 финала с командой Ганы, а Португалия, ставшая второй, сыграет с хорватами.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная Португалии по футболу сыграла вничью с командой Колумбии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.
Встреча группы K в Майами завершилась со счетом 0:0. Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.
28 июня 2026 • начало в 02:30
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Обе команды ранее обеспечили себе выход в плей-офф. Первое место в группе, набрав 7 очков, заняла сборная Колумбии. В 1/16 финала она встретится с командой Ганы. Ставшие с 5 баллами вторыми в квартете португальцы начнут плей-офф матчем с призерами двух последних чемпионатов мира хорватами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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