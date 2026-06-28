Эксперт рассказал, грозит ли Нетаньяху реальный тюремный срок

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может быть приговорен к тюремному заключению по уголовным делам, возбужденным против него.

Наиболее опасным эпизодом для Нетаньяху является «дело 4000», в котором речь идет о взяточничестве, за что в Израиле может грозить до 10 лет тюрьмы.

По остальным делам израильскому премьер-министру грозит максимум до трех лет лишения свободы, однако суд может смягчить наказание.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может быть приговорен к тюремному заключению по уголовным делам, возбужденным против него, если суд признает доказанными обвинения во взяточничестве по "делу 4000", сказал РИА Новости преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, специалист по странам Ближнего Востока Фархад Ибрагимов.

В середине июня суд закончил проводить допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по уголовным делам против него. В общей сложности для дачи показаний потребовалось провести около 96 судебных заседаний.

"Наиболее опасный эпизод для Нетаньяху - это "дело 4000", потому что там речь идет не просто о злоупотреблении доверием, а именно о взяточничестве. Формально за это в Израиле может грозить, согласно законодательству, до 10 лет тюрьмы", - пояснил Ибрагимов.

Эксперт отметил, что по остальным делам израильскому премьеру грозит максимум до трех лет лишения свободы, однако суд может смягчить наказание и назначить общественные работы или штраф. Ибрагимов подчеркнул, что решение по этим делам будет также зависеть от того, смогут ли доказать вину премьера в "деле 4000". Если обвинению не удастся доказать факт взяточничества, вероятность реального тюремного срока для Нетаньяху существенно снизится.

В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков - эксклюзивных сигар и шампанского - от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов.

Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.