Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, грозит ли Нетаньяху реальный тюремный срок - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 28.06.2026
Эксперт рассказал, грозит ли Нетаньяху реальный тюремный срок

Ибрагимов: Нетаньяху может получить до десяти лет тюрьмы

© AP Photo / Ronen ZvulunПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может быть приговорен к тюремному заключению по уголовным делам, возбужденным против него.
  • Наиболее опасным эпизодом для Нетаньяху является «дело 4000», в котором речь идет о взяточничестве, за что в Израиле может грозить до 10 лет тюрьмы.
  • По остальным делам израильскому премьер-министру грозит максимум до трех лет лишения свободы, однако суд может смягчить наказание.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может быть приговорен к тюремному заключению по уголовным делам, возбужденным против него, если суд признает доказанными обвинения во взяточничестве по "делу 4000", сказал РИА Новости преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, специалист по странам Ближнего Востока Фархад Ибрагимов.
В середине июня суд закончил проводить допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по уголовным делам против него. В общей сложности для дачи показаний потребовалось провести около 96 судебных заседаний.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
СМИ: суд над Нетаньяху пройдет в сокращенном формате из-за безопасности
16 июня, 11:35
"Наиболее опасный эпизод для Нетаньяху - это "дело 4000", потому что там речь идет не просто о злоупотреблении доверием, а именно о взяточничестве. Формально за это в Израиле может грозить, согласно законодательству, до 10 лет тюрьмы", - пояснил Ибрагимов.
Эксперт отметил, что по остальным делам израильскому премьеру грозит максимум до трех лет лишения свободы, однако суд может смягчить наказание и назначить общественные работы или штраф. Ибрагимов подчеркнул, что решение по этим делам будет также зависеть от того, смогут ли доказать вину премьера в "деле 4000". Если обвинению не удастся доказать факт взяточничества, вероятность реального тюремного срока для Нетаньяху существенно снизится.
В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков - эксклюзивных сигар и шампанского - от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов.
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Президент Израиля планирует добиться признания вины Нетаньяху, пишут СМИ
26 апреля, 15:32
Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп предложил ожидающим журналистам поесть или расплавиться
29 декабря 2025, 22:57
 
В миреИзраильРоссияБлижний ВостокБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала