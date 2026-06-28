Непомнящий считает, что Каннаваро неверно выбрал тактику для Узбекистана

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"Может быть, мне не совсем корректно об этом говорить, но я считаю, что командой должен был руководить Тимур Кападзе. Мне кажется, что Каннаваро не смог верно оценить уровень футболистов и определиться с правильной тактикой на матчи. Ему следовало бы использовать лучшие качества игроков, а не подбирать их под свою идею. А Кападзе, который работал с ними длительное время, лучше знает их возможности. В первом матче команда была несколько зажата и играла слишком осторожно, а во втором, наоборот, действовала очень авантюрно", - сказал Непомнящий.