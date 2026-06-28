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Непомнящий считает, что Каннаваро неверно выбрал тактику для Узбекистана - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
17:47 28.06.2026
Непомнящий считает, что Каннаваро неверно выбрал тактику для Узбекистана

Непомнящий считает, что Каннаваро выбрал неверную тактику для Узбекистана

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛучший футболист мира 2006 года Фабио Каннаваро
Лучший футболист мира 2006 года Фабио Каннаваро - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Непомнящий считает, что неудачное выступление сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу связано с неверными тактическими решениями главного тренера Фабио Каннаваро.
  • Сборная Узбекистана потерпела поражения от сборных Колумбии, Португалии и ДР Конго на групповом этапе чемпионата мира.
  • Непомнящий выразил разочарование результатами команды, считая, что сборная Узбекистана должна была выйти в следующую стадию с третьего места.
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Неудачное выступление сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу отчасти связано с неверными тактическими решениями главного тренера итальянца Фабио Каннаваро, заявил РИА Новости ранее возглавлявший команду Валерий Непомнящий.
Дебютанты турнира на групповом этапе потерпели поражения от сборных Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3). Каннаваро стал главным тренером команды Узбекистана в октябре 2025 года, путевку на чемпионат мира команда завоевала под руководством Тимура Кападзе. Непомнящий работал со сборной Узбекистана в 2006 году, в 1988-1990 годах специалист возглавлял команду Камеруна.
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"Может быть, мне не совсем корректно об этом говорить, но я считаю, что командой должен был руководить Тимур Кападзе. Мне кажется, что Каннаваро не смог верно оценить уровень футболистов и определиться с правильной тактикой на матчи. Ему следовало бы использовать лучшие качества игроков, а не подбирать их под свою идею. А Кападзе, который работал с ними длительное время, лучше знает их возможности. В первом матче команда была несколько зажата и играла слишком осторожно, а во втором, наоборот, действовала очень авантюрно", - сказал Непомнящий.
"В третьей игре что-то наладилось, но, правда, и соперник был не очень сильный. Я раздосадован, потому что считал – сборная Узбекистана должна была с третьего места выходить в следующую стадию. Но не получилось. Игроки, которых мы знаем, проявили себя достаточно ярко. Но имея такой состав, конечно, надо было играть от обороны и ловить моменты, когда можно было бы убежать в контратаку. И ведь есть игроки, которые могли бы использовать эти шансы. А пытаться играть на равных с Португалией или Колумбией было совсем неправильно", - добавил собеседник агентства.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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