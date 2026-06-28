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Осужденные экстремисты теперь не смогут отбывать наказание близко к родным - РИА Новости, 28.06.2026
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00:05 28.06.2026
Осужденные экстремисты теперь не смогут отбывать наказание близко к родным

Осужденные экстремисты теперь не смогут отбывать наказание в УИС близко к родным

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЗабор исправительной колонии
Забор исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
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Забор исправительной колонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральный закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 29 декабря 2025 года, запрещает осужденным приверженцам идеологии экстремизма, иностранцам и лицам без гражданства отбывать наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы в субъектах России, где живут их близкие родственники.
  • Направление таких осужденных из одного исправительного учреждения в другое будет осуществляться только по решению ФСИН РФ.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Осужденные приверженцы идеологии экстремизма, иностранцы и лица без гражданства теперь не смогут отбывать наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) в субъектах России, в которых живут их близкие родственники.
Соответствующий федеральный закон вступил в силу в воскресенье. Он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 декабря 2025 года.
Документом устанавливается, что для осужденных, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии экстремизма, а также иностранцев и лиц без гражданства исключается возможность направления в исправительные учреждения в субъектах России, в которых проживают их близкие родственники.
Кроме того, такие осужденные будут направляться для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое только по решению ФСИН РФ.
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