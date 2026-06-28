Осужденные экстремисты теперь не смогут отбывать наказание близко к родным

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральный закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 29 декабря 2025 года, запрещает осужденным приверженцам идеологии экстремизма, иностранцам и лицам без гражданства отбывать наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы в субъектах России, где живут их близкие родственники.

Направление таких осужденных из одного исправительного учреждения в другое будет осуществляться только по решению ФСИН РФ.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Осужденные приверженцы идеологии экстремизма, иностранцы и лица без гражданства теперь не смогут отбывать наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) в субъектах России, в которых живут их близкие родственники.

Соответствующий федеральный закон вступил в силу в воскресенье. Он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 декабря 2025 года.

Документом устанавливается, что для осужденных, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии экстремизма, а также иностранцев и лиц без гражданства исключается возможность направления в исправительные учреждения в субъектах России, в которых проживают их близкие родственники.