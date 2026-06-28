Москалькова рассказала, с кем обсуждала выдвижение в Госдуму от ЕР

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Научный руководитель Центра по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), уполномоченный по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что свое включение в федеральный список от "Единой России" обсуждала с руководством партии и жителями новых регионов.

"У нас было много разговоров и с (секретарем Генсовета ЕР - ред.) Владимиром Владимировичем Якушевым предварительно, и с людьми из Донецкой и Луганской республик, с теми общественными коллективами, с которыми я много работала по защите интересов семей участников СВО. Здесь была синергия и руководства партии, и, самое главное, людей, которые проживают в этих территориях", - сказала она агентству, отвечая на вопрос о том, с кем обсуждалось ее включение в список.