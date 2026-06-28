Москалькова рассказала, с кем обсуждала выдвижение в Госдуму от ЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Татьяна Москалькова вошла в региональную группу от новых субъектов федерального списка «Единой России» для выдвижения на выборы депутатов Госдумы.
- Москалькова обсуждала свое включение в федеральный список с руководством партии и жителями новых регионов.
- Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Научный руководитель Центра по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), уполномоченный по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что свое включение в федеральный список от "Единой России" обсуждала с руководством партии и жителями новых регионов.
"Единая Россия" на съезде в воскресенье утвердила федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие сентябрьские выборы депутатов Госдумы. Москалькова вошла в региональную группу от новых субъектов федерального списка партии для выдвижения на выборы.
"У нас было много разговоров и с (секретарем Генсовета ЕР - ред.) Владимиром Владимировичем Якушевым предварительно, и с людьми из Донецкой и Луганской республик, с теми общественными коллективами, с которыми я много работала по защите интересов семей участников СВО. Здесь была синергия и руководства партии, и, самое главное, людей, которые проживают в этих территориях", - сказала она агентству, отвечая на вопрос о том, с кем обсуждалось ее включение в список.
Москалькова также отметила, что именно по новым регионам, когда она была уполномоченным по правам человека в РФ, у нее было больше всего обращений. Поэтому формат работы с этими субъектами ей понятен.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.