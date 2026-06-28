Москалькова пообещала самоотверженно работать на выборах депутатов Госдумы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Татьяна Москалькова заявила, что будет работать самоотверженно на выборах депутатов Госдумы.
- «Единая Россия» утвердила федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы, Москалькова вошла в региональную группу от новых субъектов федерального списка партии.
- Москалькова выразила надежду, что «Единая Россия» наберет большое количество голосов избирателей.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Научный руководитель Центра по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), уполномоченный по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что на выборах депутатов Госдумы будет работать самоотверженно, и выразила надежду, что "Единая Россия" наберет большое количество голосов избирателей.
"Единая Россия" на съезде в воскресенье утвердила федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие сентябрьские выборы депутатов Госдумы. Москалькова вошла в региональную группу от новых субъектов федерального списка партии для выдвижения на выборы.
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"Буду работать самоотверженно на выборах и надеюсь, что "Единая Россия" наберет там большое количество голосов", - сказала Москалькова.
Она отметила, что партия доверяет ей баллотироваться от тех регионов, где в настоящий момент нужно хорошо понимать проблемные вопросы, пути их разрешения, а также ожидания людей от депутата Госдумы.