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Москалькова может войти в список ЕР на выборы в Госдуму - РИА Новости, 28.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
17:52 28.06.2026 (обновлено: 17:56 28.06.2026)
Москалькова может войти в список ЕР на выборы в Госдуму

Москалькова может войти в список ЕР на выборы в Госдуму от новых регионов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова может войти в федеральный список "Единой России" для выдвижения на выборы в Государственную думу от новых регионов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бывшая уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова может войти в федеральный список "Единой России" для выдвижения на выборы в Государственную думу от новых регионов, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
На съезде секретарь Генсовета партии Владимир Якушев озвучил списки партии от региональных групп, в том числе Татьяну Москалькову в списке региональной группы, включающей в себя ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
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