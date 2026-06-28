Москалькова может войти в список ЕР на выборы в Госдуму

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бывшая уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова может войти в федеральный список "Единой России" для выдвижения на выборы в Государственную думу от новых регионов, передает корреспондент РИА Новости.

На съезде секретарь Генсовета партии Владимир Якушев озвучил списки партии от региональных групп, в том числе Татьяну Москалькову в списке региональной группы, включающей в себя ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.