В МВД рассказали, что делать, если мошенники оформили микрозайм

Краткий пересказ от РИА ИИ Если мошенники оформили на гражданина займ в МФО при действующем самозапрете на кредиты, он вправе подать заявление в микрофинансовую организацию или Бюро кредитных историй об аннулировании договора.

Если самозапрета на кредиты не было, необходимо одновременно обратиться в микрофинансовую организацию с требованием разобраться и в полицию с заявлением о мошенничестве.

С 1 сентября 2025 года МФО обязаны сверять реквизиты счета заемщика и того, на кого оформляют займ, а с 1 марта 2026 года онлайн-займы выдают только через Единую биометрическую систему.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Если мошенники оформили на гражданина займ в МФО при действующем самозапрете на кредиты, он вправе подать заявление в микрофинансовую организацию или Бюро кредитных историй об аннулировании договора, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

« "Порядок действий при оформленном на ваше имя займе: Если у вас был установлен самозапрет на кредиты, вы вправе подать заявление в МФО или Бюро кредитных историй (БКИ) об аннулировании договора", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что микрофинансовые организации не вправе требовать от гражданина деньги, если оформили займ при действующем самозапрете или не проверили его наличие в Бюро кредитных историй.

Если же самозапрет отсутствовал, то необходимо одновременно обратиться в микрофинансовую организацию с требованием разобраться и в полицию с заявлением о мошенничестве.

« "Дополнительно можно направить жалобу в Банк России, приложив документы от МФО", - отметили в ведомстве.

Правоохранители добавили, что если по данному факту возбудили уголовное дело, то гражданину необходимо направить в МФО заявление и справку из полиции, а также потребовать прекратить начисление процентов и взыскание долга.

« "Если в возбуждении дела отказали, то спор придется решать в суде - подайте иск о признании договора займа недействительным", - добавили в МВД.