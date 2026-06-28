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В МВД рассказали, что делать, если мошенники оформили микрозайм - РИА Новости, 28.06.2026
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18:19 28.06.2026
В МВД рассказали, что делать, если мошенники оформили микрозайм

В МВД объяснили, как вернуть взятый мошенниками займ при самозапрете на кредиты

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Если мошенники оформили на гражданина займ в МФО при действующем самозапрете на кредиты, он вправе подать заявление в микрофинансовую организацию или Бюро кредитных историй об аннулировании договора.
  • Если самозапрета на кредиты не было, необходимо одновременно обратиться в микрофинансовую организацию с требованием разобраться и в полицию с заявлением о мошенничестве.
  • С 1 сентября 2025 года МФО обязаны сверять реквизиты счета заемщика и того, на кого оформляют займ, а с 1 марта 2026 года онлайн-займы выдают только через Единую биометрическую систему.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Если мошенники оформили на гражданина займ в МФО при действующем самозапрете на кредиты, он вправе подать заявление в микрофинансовую организацию или Бюро кредитных историй об аннулировании договора, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
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"Порядок действий при оформленном на ваше имя займе: Если у вас был установлен самозапрет на кредиты, вы вправе подать заявление в МФО или Бюро кредитных историй (БКИ) об аннулировании договора", - говорится в сообщении.
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В ведомстве подчеркнули, что микрофинансовые организации не вправе требовать от гражданина деньги, если оформили займ при действующем самозапрете или не проверили его наличие в Бюро кредитных историй.
Если же самозапрет отсутствовал, то необходимо одновременно обратиться в микрофинансовую организацию с требованием разобраться и в полицию с заявлением о мошенничестве.
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"Дополнительно можно направить жалобу в Банк России, приложив документы от МФО", - отметили в ведомстве.
Правоохранители добавили, что если по данному факту возбудили уголовное дело, то гражданину необходимо направить в МФО заявление и справку из полиции, а также потребовать прекратить начисление процентов и взыскание долга.
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"Если в возбуждении дела отказали, то спор придется решать в суде - подайте иск о признании договора займа недействительным", - добавили в МВД.
В ведомстве напомнили, что с 1 сентября 2025 года МФО обязаны сверять реквизиты счета заемщика и того, на кого оформляют займ, а с 1 марта 2026 года онлайн-займы выдают только через Единую биометрическую систему.
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