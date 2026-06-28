Рейтинг@Mail.ru
"Мошеловка" предупредила о популярных схемах обмана родителей - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:35 28.06.2026
"Мошеловка" предупредила о популярных схемах обмана родителей

"Мошеловка": мошенники обманывают родителей через схему с предложением выплат

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники рассылают родителям сообщения якобы от администрации образовательного учреждения с просьбой оформить краткосрочную платную страховку на ребенка.
  • Аферисты также распространяют ссылку на фальшивый сайт, визуально неотличимый от портала «Госуслуг» или Минтруда, и сообщают о единовременной выплате в размере 10 000 рублей на каждого ребенка.
  • В «Мошеловке» советуют перепроверять информацию о сборах и выплатах на официальных ресурсах и не переходить по ссылкам из массовых рассылок.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мошенники рассылают родителям сообщения якобы от администрации образовательного учреждения с просьбой оформить краткосрочную платную страховку на ребенка или предлагают детскую выплату от "Госуслуг" или Минтруда, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Родителям в школьных и детсадовских чатах (либо через таргетированную рассылку) приходят сообщения якобы от администрации образовательного учреждения. В них говорится, что для участия ребенка в праздничных массовых мероприятиях (концерты, городские фестивали) в связи с "новыми требованиями безопасности 2026 года" необходимо оформить краткосрочную платную страховку на ребенка", - рассказали там.
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Мошенники запустили сайты с якобы беспроигрышными лотереями
26 июня, 03:02
Мошенники в таких сообщениях прикрепляют ссылку на поддельный платежный шлюз, добавил в "Мошеловке".
Также аферисты в родительских чатах, соцсетях и через массовые смс-рассылки распространяют ссылку на фальшивый сайт, визуально неотличимый от портала "Госуслуг" или Минтруда.
Заголовок сообщений от мошенников гласит, что согласно новому указу всем семьям с детьми от 0 до 18 лет положена единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка. "Жертв торопят подать заявление, похищая данные карт и доступ к аккаунтам", - уточнили в пресс-службе.
В "Мошеловке" советуют перепроверять информацию о любых обязательных сборах лично у классного руководителя или руководства детского сада. А информацию о реальных выплатах проверять исключительно на официальном сайте "Госуслуг" или Минтруда.
"Никогда не переходите по ссылкам из массовых рассылок в мессенджерах, даже если их переслал кто-то из знакомых. Помните, что искусственное ограничение по срокам - классический маркер мошенничества", - заключили там.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
В МВД рассказали, как мошенники обманывают россиян с топливом по записи
25 июня, 20:46
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала