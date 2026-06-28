"Мошеловка" предупредила о популярных схемах обмана родителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники рассылают родителям сообщения якобы от администрации образовательного учреждения с просьбой оформить краткосрочную платную страховку на ребенка.

Аферисты также распространяют ссылку на фальшивый сайт, визуально неотличимый от портала «Госуслуг» или Минтруда, и сообщают о единовременной выплате в размере 10 000 рублей на каждого ребенка.

В «Мошеловке» советуют перепроверять информацию о сборах и выплатах на официальных ресурсах и не переходить по ссылкам из массовых рассылок.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мошенники рассылают родителям сообщения якобы от администрации образовательного учреждения с просьбой оформить краткосрочную платную страховку на ребенка или предлагают детскую выплату от "Госуслуг" или Минтруда, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Родителям в школьных и детсадовских чатах (либо через таргетированную рассылку) приходят сообщения якобы от администрации образовательного учреждения. В них говорится, что для участия ребенка в праздничных массовых мероприятиях (концерты, городские фестивали) в связи с "новыми требованиями безопасности 2026 года" необходимо оформить краткосрочную платную страховку на ребенка", - рассказали там.

Мошенники в таких сообщениях прикрепляют ссылку на поддельный платежный шлюз, добавил в "Мошеловке".

Также аферисты в родительских чатах, соцсетях и через массовые смс-рассылки распространяют ссылку на фальшивый сайт, визуально неотличимый от портала "Госуслуг" или Минтруда.

Заголовок сообщений от мошенников гласит, что согласно новому указу всем семьям с детьми от 0 до 18 лет положена единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка. "Жертв торопят подать заявление, похищая данные карт и доступ к аккаунтам", - уточнили в пресс-службе.

В "Мошеловке" советуют перепроверять информацию о любых обязательных сборах лично у классного руководителя или руководства детского сада. А информацию о реальных выплатах проверять исключительно на официальном сайте "Госуслуг" или Минтруда.