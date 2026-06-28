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Роскачество рассказало, как правильно выбрать мороженое - РИА Новости, 28.06.2026
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06:14 28.06.2026
Роскачество рассказало, как правильно выбрать мороженое

Роскачество: в состав качественного мороженого должны быть молоко или сливки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство мороженого
Производство мороженого - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Производство мороженого. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Качественное мороженое должно изготавливаться по ГОСТ 31457-2012 и содержать молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы.
  • На качество мороженого влияют такие факторы, как соблюдение температурного режима при транспортировке и хранении, массовая доля сухих веществ и сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО).
  • Жирность определяет вид мороженого: молочное — до 7,5%, сливочное — 8,0–11,5%, пломбир — 12,0–20,0%, но растительные жиры можно выявить только с помощью лабораторного анализа на фитостерины.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Качественное мороженое должно изготавливаться по ГОСТ, и в его составе обязаны присутствовать молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы, рассказали РИА Новости Роскачестве.
"Качественный продукт должен изготавливаться по ГОСТ 31457-2012, а значит, в его составе обязаны присутствовать молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы. Именно этот перечень вы обязаны увидеть на этикетке", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что одна из главных проблем на пути от завода до прилавка - это несоблюдение температурного режима. Перед покупкой покупателю необходимо оценить внешний вид мороженого, состояние витрины и убедиться, что холодильное оборудование работает исправно.
Кроме того, о качестве сырья косвенно говорит массовая доля сухих веществ. Так, если ее недостаточно, десерт получится водянистым, а избыток же нередко свидетельствует о переизбытке стабилизаторов или других добавок, которые искусственно увеличивают этот показатель.
Не менее важен сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО), который отвечает за воздушность, скорость таяния, текстуру и консистенцию.
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При оптимальном значении СОМО мороженое получается нежным, кремовым, без ледяных крупинок. Если показатель занижен, масса плохо взбивается, становится рыхлой, "снежной", с ощутимыми кристаллами льда. Если завышен - продукт излишне плотный, напоминает тесто, возможно появление лактозных кристаллов и песчанистости.
"Обратите внимание на жирность - она определяет вид мороженого: молочное - до 7,5%, сливочное - 8,0–11,5%, пломбир - 12,0–20,0%. К сожалению, при покупке невозможно визуально или органолептически выявить растительные жиры - современные технологии производства делают их практически неотличимыми от молочных", - указали в организации.
"Единственный надежный метод - лабораторный анализ на фитостерины, которых в молоке нет, а в растительном сырье они присутствуют", - добавили там.
По данным Роскачества, серьезных системных нарушений на рынке мороженого сегодня не наблюдается, однако внимательный подход к выбору все же не помешает.
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