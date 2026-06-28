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Мишустин приехал на съезд "Единой России" - РИА Новости, 28.06.2026
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15:52 28.06.2026
Мишустин приехал на съезд "Единой России"

РИА Новости: Мишустин приехал на съезд "Единой России" в Москве

© Фото : Пресс--служба Правительства РоссииПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Пресс--служба Правительства России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин приехал на первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", который проходит в Москве.
  • На съезде планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, которые состоятся 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал на съезд "Единой России", передает корреспондент РИА Новости.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
Мишустин не является членом какой-либо политической партии, но периодически проводит встречи с думскими фракциями.
Выборы депутатов нового созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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