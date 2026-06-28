Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин приехал на первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", который проходит в Москве.
- На съезде планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, которые состоятся 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал на съезд "Единой России", передает корреспондент РИА Новости.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
Мишустин не является членом какой-либо политической партии, но периодически проводит встречи с думскими фракциями.
Выборы депутатов нового созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.