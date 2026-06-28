Минобороны рассказало о значении освобождения Новоселовки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» освободили населенный пункт Новоселовка Запорожской области.
- Контроль над Новоселовкой позволяет усилить давление на оборону ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Новоселовки позволяет усилить давление на оборону ВСУ и дает условия для продвижения в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
В воскресенье ведомство сообщило, штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" освободили населенный пункт Новоселовка Запорожской области, выбив противника из укрепленных позиций.
"Установление контроля над населенным пунктом позволяет подразделениям группировки "Восток" усилить давление на оборону противника и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.