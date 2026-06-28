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Минобороны рассказало о значении освобождения Новоселовки - РИА Новости, 28.06.2026
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12:21 28.06.2026 (обновлено: 12:29 28.06.2026)
Минобороны рассказало о значении освобождения Новоселовки

Освобождение Новоселовки дает условия для продвижения в Запорожской области

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» освободили населенный пункт Новоселовка Запорожской области.
  • Контроль над Новоселовкой позволяет усилить давление на оборону ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Новоселовки позволяет усилить давление на оборону ВСУ и дает условия для продвижения в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
В воскресенье ведомство сообщило, штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" освободили населенный пункт Новоселовка Запорожской области, выбив противника из укрепленных позиций.
"Установление контроля над населенным пунктом позволяет подразделениям группировки "Восток" усилить давление на оборону противника и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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