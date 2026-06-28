Медведев назвал семь вызовов, которые стоят перед Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев назвал семь главных вызовов, с которыми столкнулась Россия.
- Среди вызовов: демография, изменения на рынке труда, неравномерное развитие регионов, экономическое давление, развитие технологий, попытки навязать чуждые ценности и обеспечение безопасности Отечества.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал семь главных вызовов, с которыми столкнулась Россия и ответы на которые положены в Народную программу партии.
"Новая Народная программа станет планом работы "Единой России" на ближайшие пять лет и ответом на главные вызовы, с которыми столкнулась наша страна", - сказал Медведев на съезде "Единой России".
Председатель партии перечислил семь главных вызовов: демография, изменения на рынке труда и появление новых профессий, неравномерное развитие регионов, беспрецедентное экономическое давление, стремительное развитие технологий, попытки навязать чуждые ценности и обеспечение безопасности Отечества.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций