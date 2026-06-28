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Медведев назвал семь вызовов, которые стоят перед Россией - РИА Новости, 28.06.2026
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18:18 28.06.2026
Медведев назвал семь вызовов, которые стоят перед Россией

Медведев назвал демографию одним из 7 вызовов, которые стоят перед Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев назвал семь главных вызовов, с которыми столкнулась Россия.
  • Среди вызовов: демография, изменения на рынке труда, неравномерное развитие регионов, экономическое давление, развитие технологий, попытки навязать чуждые ценности и обеспечение безопасности Отечества.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал семь главных вызовов, с которыми столкнулась Россия и ответы на которые положены в Народную программу партии.
"Новая Народная программа станет планом работы "Единой России" на ближайшие пять лет и ответом на главные вызовы, с которыми столкнулась наша страна", - сказал Медведев на съезде "Единой России".
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Председатель партии перечислил семь главных вызовов: демография, изменения на рынке труда и появление новых профессий, неравномерное развитие регионов, беспрецедентное экономическое давление, стремительное развитие технологий, попытки навязать чуждые ценности и обеспечение безопасности Отечества.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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