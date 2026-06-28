Медведев назвал семь вызовов, которые стоят перед Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Медведев назвал семь главных вызовов, с которыми столкнулась Россия.

Среди вызовов: демография, изменения на рынке труда, неравномерное развитие регионов, экономическое давление, развитие технологий, попытки навязать чуждые ценности и обеспечение безопасности Отечества.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал семь главных вызовов, с которыми столкнулась Россия и ответы на которые положены в Народную программу партии.

"Новая Народная программа станет планом работы " Единой России " на ближайшие пять лет и ответом на главные вызовы, с которыми столкнулась наша страна", - сказал Медведев на съезде "Единой России".

Председатель партии перечислил семь главных вызовов: демография, изменения на рынке труда и появление новых профессий, неравномерное развитие регионов, беспрецедентное экономическое давление, стремительное развитие технологий, попытки навязать чуждые ценности и обеспечение безопасности Отечества.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.