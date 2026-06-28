Медведев рассказал, кто должен возглавлять списки кандидатов от ЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что списки кандидатов в депутаты Госдумы от партии должны возглавить люди с твердой патриотической позицией и известными делами на благо страны.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Списки кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России" должны возглавить те, кого знают благодаря их делам и твердой патриотической позиции, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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"Этот список должны возглавить люди, которых знает наша страна благодаря их делам и твердой патриотической позиции, что особенно важно в сегодняшней ситуации. Тех, кто защищает суверенитет и национальные интересы России. Кто на поле боя, кто на информационном фронте, кто в экономике и социальной сфере, кто на международной арене", - заявил Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.