"Единая Россия" выполнила народную программу 2021 года, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что партия выполнила взятые на себя обязательства в рамках народной программы 2021 года.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выполнила взятые на себя обязательства в рамках народной программы 2021 года, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
«
"Единая Россия выполняла народную программу 2021 года, несмотря на самые неожиданные, самые сложные обстоятельства. Мы не свернули ни одно ключевое направление развития, несмотря на крайне серьезные обстоятельства, очень серьезные трудности", - сказал он, выступая на пленарном заседании первого этапа съезда партии.
"Сегодня мы можем уверенно сказать нашим избирателям: "Единая Россия" выполнила взятые на себя обязательства", - добавил Медведев.