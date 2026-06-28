"Единая Россия" выполнила народную программу 2021 года, заявил Медведев

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"Единая Россия выполняла народную программу 2021 года, несмотря на самые неожиданные, самые сложные обстоятельства. Мы не свернули ни одно ключевое направление развития, несмотря на крайне серьезные обстоятельства, очень серьезные трудности", - сказал он, выступая на пленарном заседании первого этапа съезда партии.