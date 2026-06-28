Медведев рассказал о подготовке ЕР к выборам в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Единая Россия» давно готовилась к избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 2026 года, совершенствуя свою партийную структуру и методы работы.
- На первом этапе XXIII съезда партии «Единая Россия» должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
- Более 8,5 тысячи человек участвуют в гуманитарных и волонтерских миссиях «Единой России».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Единая Россия" готовилась к избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 2026 года давно, совершенствовала свою партийную структуру и методы работы, заявил председатель партии, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
ЕР нужна безоговорочная победа на выборах в Госдуму, заявил Медведев
14 октября 2025, 13:57
"Единая Россия" готовилась к текущей кампании давно, совершенствовала свою партийную структуру и методы работы, отмечу некоторые важные моменты. Первое - мы последовательно развивали внутрипартийную демократию и коммуникацию, уделяли особое внимание нашим коллегам, которые работают на земле, которые ближе всего к гражданам нашей страны", - сказал Медведев, выступая на съезде.
Он отметил, что партия, готовясь к предстоящей кампании, также улучшила систему внутрипартийного обучения и повышения квалификации активов. Система обучения "Единой России" охватывает все институты и структуры партии.
"Третье - чтобы сохранять позиции лидера и прочную связь с народом, необходимо меняться, это закон политической жизни, вместе с обществом и страной. "Единая Россия" неизменно следует этому принципу", - подчеркнул председатель ЕР.
"Четвертое - все последние годы мы старались укрепить авторитет "Единой России" как партии, которая всегда с людьми и готова оказывать помощь не только на уровне законодательных решений, а в обычных, повседневных, трудных ситуациях", - добавил Медведев.
Он рассказал, что более 8,5 тысячи человек участвуют в гуманитарных и волонтерских миссиях "Единой России", отзываются на все случаи, когда требуется их помощь.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.