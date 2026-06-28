Медведев рассказал о подготовке ЕР к выборам в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ «Единая Россия» давно готовилась к избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 2026 года, совершенствуя свою партийную структуру и методы работы.

На первом этапе XXIII съезда партии «Единая Россия» должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

Более 8,5 тысячи человек участвуют в гуманитарных и волонтерских миссиях «Единой России».

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Единая Россия" готовилась к избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 2026 года давно, совершенствовала свою партийную структуру и методы работы, заявил председатель партии, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии " Единая Россия ", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

"Единая Россия" готовилась к текущей кампании давно, совершенствовала свою партийную структуру и методы работы, отмечу некоторые важные моменты. Первое - мы последовательно развивали внутрипартийную демократию и коммуникацию, уделяли особое внимание нашим коллегам, которые работают на земле, которые ближе всего к гражданам нашей страны", - сказал Медведев, выступая на съезде.

Он отметил, что партия, готовясь к предстоящей кампании, также улучшила систему внутрипартийного обучения и повышения квалификации активов. Система обучения "Единой России" охватывает все институты и структуры партии.

"Третье - чтобы сохранять позиции лидера и прочную связь с народом, необходимо меняться, это закон политической жизни, вместе с обществом и страной. "Единая Россия" неизменно следует этому принципу", - подчеркнул председатель ЕР.

"Четвертое - все последние годы мы старались укрепить авторитет "Единой России" как партии, которая всегда с людьми и готова оказывать помощь не только на уровне законодательных решений, а в обычных, повседневных, трудных ситуациях", - добавил Медведев.

Он рассказал, что более 8,5 тысячи человек участвуют в гуманитарных и волонтерских миссиях "Единой России", отзываются на все случаи, когда требуется их помощь.