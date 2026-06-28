ЕР уже проводила Россию через сложные исторические периоды, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что партия «Единая Россия» успешно проводила страну через сложнейшие исторические периоды.
- По словам Медведева, единство ценностей рождает общие цели и согласованность запросов граждан и управленческих решений.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Единая Россия" уже не раз успешно проводила Россию через сложнейшие исторические периоды, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
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"Единство ценностей рождает и общие цели, превращается в согласованность запросов граждан и управленческих решений, во взаимопонимание и доверие в главном и в мелочах. Благодаря этому наша партия уже не раз успешно проводила страну через сложнейшие исторические периоды", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия".