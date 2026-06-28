Медведев отметил важность приобщения россиян к родной истории

"Наши граждане хорошо понимают, как важно противостоять попыткам навязать нам чуждые ценности. Это по сути ведь часть гибридной войны Запада против России. Чтобы ответить на этот вызов, надо приобщать людей к родной истории и культуре, хранить духовно-нравственные основные нашей цивилизации", - сказал Медведев.