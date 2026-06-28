России необходим технологический суверенитет, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил о необходимости технологического суверенитета и лидерства России по критически важным направлениям.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. России необходим технологический суверенитет и лидерство по критически важным направлениям, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
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"Нам необходим технологический суверенитет и лидерство по критически важным направлениям. В рамках народной программы нужно поддерживать внедрение в экономику инноваций и искусственного интеллекта, роботизации, широкого использования цифровых платформ. Без этого жизни сегодня уже нет", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда.