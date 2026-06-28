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ЕР должна разговаривать с россиянами откровенно и открыто, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2026
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17:31 28.06.2026 (обновлено: 17:34 28.06.2026)
ЕР должна разговаривать с россиянами откровенно и открыто, заявил Медведев

Медведев: ЕР должна говорить с россиянами откровенно и открыто, признавая ошибки

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» должна разговаривать с россиянами откровенно и открыто, признавать ошибки.
  • Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Единая Россия" должна разговаривать с россиянами откровенно и открыто, признавать ошибки, от которых никто не застрахован, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье.
«
"Просто честно разговаривать с людьми. Честно и открыто. Признавайте ошибки. От них никто не застрахован. Мы всегда так делали. И именно заинтересованный и откровенный разговор с избирателями, понимание их проблем и запросов решили, не раз решали, скажем так, исход выборов в пользу Единой России", - сказал Медведев.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
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