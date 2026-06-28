ЕР должна разговаривать с россиянами откровенно и открыто, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» должна разговаривать с россиянами откровенно и открыто, признавать ошибки.
- Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Единая Россия" должна разговаривать с россиянами откровенно и открыто, признавать ошибки, от которых никто не застрахован, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье.
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"Просто честно разговаривать с людьми. Честно и открыто. Признавайте ошибки. От них никто не застрахован. Мы всегда так делали. И именно заинтересованный и откровенный разговор с избирателями, понимание их проблем и запросов решили, не раз решали, скажем так, исход выборов в пользу Единой России", - сказал Медведев.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.