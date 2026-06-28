Медведев рассказал об ответе России на внешнее санкционное давление

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Укрепление экономики России станет ответом на внешнее санкционное давление, заявил Дмитрий Медведев.
- Для ответа на экономическое давление необходимо обеспечить промышленный рост, выход на новый уровень передовых отраслей и поддержку ответственного бизнеса, сказал Медведев.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Укрепление экономики РФ станет ответом на внешнее санкционное давление, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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"Беспрецедентное экономическое давление - еще один вызов для нашего государства. На него можно ответить только одним – укреплением нашей экономики. А для этого обеспечивать промышленный рост, выход на новый уровень передовых отраслей, включая, естественно, и аграрный сектор, и поддержкой ответственного бизнеса", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия".