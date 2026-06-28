Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, что привело к распаду Украины - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 28.06.2026 (обновлено: 17:35 28.06.2026)
Медведев рассказал, что привело к распаду Украины

Медведев: поддержка со стороны Запада привела к фактическому распаду Украины

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что поддержка Киева со стороны Запада привела к фактическому распаду Украины.
  • В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на котором планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Поддержка Киева со стороны Запада привела к фактическому распаду Украины, заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
«

"Поддержка антинародного нацистского режима в Киеве. Эта поддержка привела не только к фактическому распаду крупного государства, она ведет, по сути, к необратимому уничтожению целой нации", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания первого Первого съезда Единой России 2026.

Путин участвует в съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления стабильности
Вчера, 15:56
 
УкраинаВ миреКиевРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала