Медведев рассказал, что привело к распаду Украины

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"Поддержка антинародного нацистского режима в Киеве. Эта поддержка привела не только к фактическому распаду крупного государства, она ведет, по сути, к необратимому уничтожению целой нации", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания первого Первого съезда Единой России 2026.