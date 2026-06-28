Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что поддержка Киева со стороны Запада привела к фактическому распаду Украины.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на котором планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Поддержка Киева со стороны Запада привела к фактическому распаду Украины, заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
«
"Поддержка антинародного нацистского режима в Киеве. Эта поддержка привела не только к фактическому распаду крупного государства, она ведет, по сути, к необратимому уничтожению целой нации", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания первого Первого съезда Единой России 2026.