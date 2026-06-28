Медведев обратил внимание на неравномерное развитие регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что неравномерное развитие регионов является одним из вызовов для России.
- По словам Медведева, необходимо обеспечить комфортные условия для жизни каждой российской семьи, включая доступное жилье, качественные коммунальные услуги и безопасные дороги, причем не только в мегаполисах, но и в селах, и в отдаленных районах страны.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Неравномерное развитие регионов является одним из вызовов для России, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза в воскресенье принимает участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия".
"Третий вызов касается неравномерного развития регионов нашей страны. Это тоже очевидная проблема у нас", - сказал Медведев на съезде.
"Каждой российской семье надо стараться обеспечить комфортные условия для жизни, речь идет о доступном жилье и современной городской среде, о качественных коммунальных услугах, о безопасных дорогах. Причем, это как раз главное, речь идет не только о мегаполисах, но и о селах, об отдаленных районах нашей страны. Там еще очень многое надо сделать", - подчеркнул он.