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Медведев обратил внимание на неравномерное развитие регионов - РИА Новости, 28.06.2026
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17:25 28.06.2026 (обновлено: 17:33 28.06.2026)
Медведев обратил внимание на неравномерное развитие регионов

Медведев назвал неравномерное развитие регионов одним из вызовов для России

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что неравномерное развитие регионов является одним из вызовов для России.
  • По словам Медведева, необходимо обеспечить комфортные условия для жизни каждой российской семьи, включая доступное жилье, качественные коммунальные услуги и безопасные дороги, причем не только в мегаполисах, но и в селах, и в отдаленных районах страны.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Неравномерное развитие регионов является одним из вызовов для России, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза в воскресенье принимает участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия".
"Третий вызов касается неравномерного развития регионов нашей страны. Это тоже очевидная проблема у нас", - сказал Медведев на съезде.
"Каждой российской семье надо стараться обеспечить комфортные условия для жизни, речь идет о доступном жилье и современной городской среде, о качественных коммунальных услугах, о безопасных дорогах. Причем, это как раз главное, речь идет не только о мегаполисах, но и о селах, об отдаленных районах нашей страны. Там еще очень многое надо сделать", - подчеркнул он.
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