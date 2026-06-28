Медведев обратил внимание на неравномерное развитие регионов

"Каждой российской семье надо стараться обеспечить комфортные условия для жизни, речь идет о доступном жилье и современной городской среде, о качественных коммунальных услугах, о безопасных дорогах. Причем, это как раз главное, речь идет не только о мегаполисах, но и о селах, об отдаленных районах нашей страны. Там еще очень многое надо сделать", - подчеркнул он.