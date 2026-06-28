Медведев предложил утвердить народную программу ЕР в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев предложил утвердить народную программу "Единой России" на втором этапе съезда партии в конце августа.
- Партия получила около 2,5 миллионов предложений для новой программы.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил утвердить народную программу партии на втором этапе ее съезда в августе.
Предыдущая программа была утверждена в 2021 году, но со временем в нее вносились дополнения. Сейчас ведется работа над новой программой. Как отметил Медведев в воскресенье, партия получила около 2,5 миллионов предложений для нее.
"Утвердить окончательную редакцию я предлагаю на втором этапе съезда партии, который состоится в конце августа", - сказал он, выступая на пленарном заседании первого этапа съезда "Единой России".
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