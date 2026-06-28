Медведев назвал основой победы ЕР на выборах доверие людей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что основой победы партии на выборах может быть только доверие людей.
- Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, и в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Основой победы партии "Единая Россия" на выборах может быть только доверие людей, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
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"Основой такой победы может быть только одно - доверие людей", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания партийного съезда.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.