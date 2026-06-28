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Эмоции сегодня должны быть выверенными и сдержанными, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2026
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17:15 28.06.2026
Эмоции сегодня должны быть выверенными и сдержанными, заявил Медведев

Медведев: эмоции сейчас должны быть выверенными, только так можно достичь цели

© РИА Новости / Сергей ГунеевДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что эмоции должны быть выверенными и сдержанными, только так можно достигнуть цели.
  • В Москве проходит первый этап XXIII съезда «Единой России».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что эмоции сегодня должны быть выверенными и сдержанными, только так можно достигнуть цели.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда "Единой России".
«
"Наши эмоции, у нас у всех они есть, они должны быть сегодня выверенными и сдержанными, только так можно достигнуть цели", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания партийного съезда.
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