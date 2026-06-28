Без победы в СВО не будет никакой безопасности, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что без победы в СВО не будет безопасности России.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Без победы в СВО не будет никакой безопасности России, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва.
"Ответить на него (вызов в сфере обеспечения безопасности страны - ред.) мы сможем только победой в специальной военной операции. Без этого никакой безопасности не будет. Мы с вами это уже прекрасно понимаем", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда.