Без победы в СВО не будет никакой безопасности, заявил Медведев

"Ответить на него (вызов в сфере обеспечения безопасности страны - ред.) мы сможем только победой в специальной военной операции. Без этого никакой безопасности не будет. Мы с вами это уже прекрасно понимаем", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда.