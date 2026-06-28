Медведев назвал ЕР ядром единства России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что партия "Единая Россия" остается ядром единства страны.
- В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" остается ядром единства страны, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Будущее нашей страны складывается из решений и поступков огромного количества людей, когда в их основе лежат общие ценности, общие цели, и рождается несокрушимое единство. Наша партия была и остается ядром такого единства", - сказал Медведев.