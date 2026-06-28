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Медведев назвал ЕР ядром единства России - РИА Новости, 28.06.2026
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16:58 28.06.2026 (обновлено: 17:34 28.06.2026)
Медведев назвал ЕР ядром единства России

Медведев: ЕР остается ядром единства России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках итогового отчетно-программного форума Единой России "Есть результат!"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках итогового отчетно-программного форума Единой России Есть результат! - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках итогового отчетно-программного форума Единой России "Есть результат!"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что партия "Единая Россия" остается ядром единства страны.
  • В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" остается ядром единства страны, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Будущее нашей страны складывается из решений и поступков огромного количества людей, когда в их основе лежат общие ценности, общие цели, и рождается несокрушимое единство. Наша партия была и остается ядром такого единства", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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