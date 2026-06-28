Медведев назвал первую пятерку, с которой ЕР пойдет на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев назвал первую пятерку кандидатов от "Единой России" на выборы в Госдуму.

В нее вошли Лавров, Собянин, Поддубный, Львова-Белова и Головин.

Они станут лидерами общефедеральной части партийного списка, выступая лицом партии на выборах.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал первую пятерку, с которой партия намерена пойти на выборы в Госдуму.

"Список должны возглавить люди, которых знает наша страна, благодаря их делам и твердой патриотической позиции, что особенно важно в сегодняшней ситуации", — сказал он.

Так, в пятерку войдут:

министр иностранных дел Сергей Лавров;

мэр Москвы Сергей Собянин;

Герой России, военкор Евгений Поддубный;

детский омбудсмен Мария Львова-Белова;

Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.

В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", этот список Медведев озвучил на пленарном заседании.

Первая пятерка — это лидеры общефедеральной части партийного списка, которые выступают лицом партии на выборах в Государственную думу. Согласно федеральному закону, это могут быть до 15 человек, но в бюллетене печатают только фамилии первых пяти.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября. Всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.