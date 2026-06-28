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Медведев назвал первую пятерку, с которой ЕР пойдет на выборы в Госдуму - РИА Новости, 28.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
16:56 28.06.2026 (обновлено: 18:12 28.06.2026)
Медведев назвал первую пятерку, с которой ЕР пойдет на выборы в Госдуму

Медведев: общефедеральную часть партийного списка ЕР возглавит Лавров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев назвал первую пятерку кандидатов от "Единой России" на выборы в Госдуму.
  • В нее вошли Лавров, Собянин, Поддубный, Львова-Белова и Головин.
  • Они станут лидерами общефедеральной части партийного списка, выступая лицом партии на выборах.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал первую пятерку, с которой партия намерена пойти на выборы в Госдуму.
"Список должны возглавить люди, которых знает наша страна, благодаря их делам и твердой патриотической позиции, что особенно важно в сегодняшней ситуации", — сказал он.
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Так, в пятерку войдут:
  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • мэр Москвы Сергей Собянин;
  • Герой России, военкор Евгений Поддубный;
  • детский омбудсмен Мария Львова-Белова;
  • Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.
В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", этот список Медведев озвучил на пленарном заседании.
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Первая пятерка — это лидеры общефедеральной части партийного списка, которые выступают лицом партии на выборах в Государственную думу. Согласно федеральному закону, это могут быть до 15 человек, но в бюллетене печатают только фамилии первых пяти.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября. Всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
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