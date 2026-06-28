ЕР получила около 2,5 млн предложений в новую народную программу партии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Единая Россия» получила около 2,5 миллионов предложений в новую народную программу партии.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. “Едина Россия" получила около 2,5 миллионов предложений в новую народную программу партии, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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"Сегодня мы получили почти 2,5 миллиона инициатив граждан. Давайте вдумаемся, 2,5 миллиона. Именно такое количество было положено и в основу народной программы 2021 года", — заявил Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
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14 декабря 2024, 14:55