Медведев назвал главный вызов, который стоит перед Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев назвал ситуацию в демографии главным вызовом, стоящим перед Россией.
- Дмитрий Медведев, председатель «Единой России», выступил с этим заявлением на пленарном заседании первого этапа съезда партии.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал ситуацию в демографии главным вызовом, который стоит перед Россией.
Зампред Совбеза в воскресенье принимает участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия".
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"Первый и самый острый вызов - это демография", - сказал он на пленарном заседании съезда.
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14 декабря 2024, 14:55