ЕР в воскресенье утвердит список кандидатов на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что партия "Единая Россия" сегодня утвердит список кандидатов на выборы в Госдуму.
- По словам Медведева, списки должны возглавить люди, известные своей патриотической позицией.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сегодня утвердит список кандидатов на выборы в Госдуму, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза в воскресенье принимает участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия".
"Сегодня мы утвердим списки кандидатов в депутаты Государственной думы от "Единой России". Этот список должны возглавить люди, которых знает наша страна благодаря их делам и твердой патриотической позиции, что особенно важно в сегодняшней ситуации", - сказал Медведев в ходе заседания.