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Правда на стороне России, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2026
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Правда на стороне России, заявил Медведев

Медведев заявил, что правда находится на стороне России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что правда находится на стороне Российской Федерации.
  • В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правда находится на стороне Российской Федерации, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
«
"В наших поступках не должно быть бессмысленной бравады, тем более высокомерия… Правда ведь на нашей стороне", - сказал Медведев.
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