Правда на стороне России, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что правда находится на стороне Российской Федерации.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правда находится на стороне Российской Федерации, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
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"В наших поступках не должно быть бессмысленной бравады, тем более высокомерия… Правда ведь на нашей стороне", - сказал Медведев.