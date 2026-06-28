ЕР защитит Россию и граждан, сохранит единство и ценности, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что партия «Единая Россия» защитит РФ и граждан, сохранит единство и ценности.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" защитит РФ и граждан, сохранит единство и ценности, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва.
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"Мы защитим, в этом нет никаких сомнений, наше государство и его граждан, сохраним наше единство и ценности", - сказал Медведев.
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14 декабря 2024, 14:55