ЕР не позволит, чтобы ее страна исчезла с карты мира, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» не позволит стране исчезнуть с карты мира, как того хотят враги.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Одновременно с голосованием на участках дистанционное электронное голосование состоится в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек.

МОСКВА, 28 июг - РИА Новости. "Единая Россия" не позволит, чтобы страна исчезла с карты мира, как того хочет враг, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

« "Что скрывать, наши враги хотят, чтобы наша страна действительно исчезла с карты мира, говорят об этом напрямую", - сказал он на съезде " Единой России ".

"Они стремятся уничтожить и нас, и наших детей, все то, что с любовью создавали наши предки во имя будущего родины. "Единая Россия" не позволит им сделать этого", - добавил он.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.