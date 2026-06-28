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"Единая Россия" идет на выборы сильной командой, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
16:35 28.06.2026 (обновлено: 17:04 28.06.2026)
"Единая Россия" идет на выборы сильной командой, заявил Медведев

Медведев заявил, что "Единая Россия" идет сильной командой на предстоящие выборы

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что партия идет на выборы сильной командой.
  • На предварительное голосование всех уровней было подано более 22 тысяч заявок, обеспечив высокую конкуренцию: в среднем почти 12 человек на место для выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы и по семь желающих баллотироваться в региональные парламенты.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Единая Россия" идет сильной командой на предстоящие выборы, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
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"На предварительное голосование всех уровней было подано более 22 тысяч заявок. Это обеспечило высокую конкуренцию. В среднем, почти 12 человек на место для выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы. И по семь желающих баллотироваться в региональные парламенты. Все те, кто прошел такой отбор, стали по-настоящему народными кандидатами. Поэтому я уверен, мы идем на выборы сильной командой", - сказал Медведев на пленарном заседании Съезда партии "Единая Россия".
Выборы депутатов нового созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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