"Единая Россия" идет на выборы сильной командой, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что партия идет на выборы сильной командой.
- На предварительное голосование всех уровней было подано более 22 тысяч заявок, обеспечив высокую конкуренцию: в среднем почти 12 человек на место для выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы и по семь желающих баллотироваться в региональные парламенты.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Единая Россия" идет сильной командой на предстоящие выборы, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
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"На предварительное голосование всех уровней было подано более 22 тысяч заявок. Это обеспечило высокую конкуренцию. В среднем, почти 12 человек на место для выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы. И по семь желающих баллотироваться в региональные парламенты. Все те, кто прошел такой отбор, стали по-настоящему народными кандидатами. Поэтому я уверен, мы идем на выборы сильной командой", - сказал Медведев на пленарном заседании Съезда партии "Единая Россия".
Выборы депутатов нового созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.