Вооруженные силы России противостоят своре ненавистников, заявил Медведев

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"Наши воины на передовой, наши товарищи, наши братья, наши сестры с оружием в руках противостоят своре ненавистников России, тем ублюдкам, у которых выродилась мораль и набор ценностных представлений", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда.