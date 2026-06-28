Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что российские войска противостоят своре ненавистников России.
- В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские войска противостоят своре ненавистников России, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
«
"Наши воины на передовой, наши товарищи, наши братья, наши сестры с оружием в руках противостоят своре ненавистников России, тем ублюдкам, у которых выродилась мораль и набор ценностных представлений", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда.