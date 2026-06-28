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Запад прикрывает потакание порокам толерантностью, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2026
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16:28 28.06.2026 (обновлено: 16:56 28.06.2026)
Запад прикрывает потакание порокам толерантностью, заявил Медведев

Медведев: Запад прикрывает толерантностью забвение человеческих ценностей

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Запад прикрывает толерантностью забвение фундаментальных человеческих ценностей и потакание порокам.
  • Медведев отметил, что единство является мировоззренческим фундаментом РФ, который позволяет многонациональному и многоконфессиональному народу России жить и развиваться.
  • По словам Медведева, сегодня российское единство сильнее западной цивилизации, которая веками наживалась за счет бесчеловечной колониальной эксплуатации.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запад прикрывает толерантностью забвение фундаментальных человеческих ценностей и потакание порокам, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Медведев отметил, что единство - это мировоззренческий фундамент РФ, который много веков позволяет многонациональному и многоконфессиональному народу России жить и развиваться на просторах самого большого в мире государства с опорой на собственные силы и ресурсы.
По его словам, сегодня российское единство сильнее западной цивилизации, которая веками наживалась за счет бесчеловечной колониальной эксплуатации - геноцида народов по всеми миру.
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"Запад кичится своим пресловутым гуманизмом, толерантностью, а на деле прикрывает им забвение фундаментальных человеческих ценностей, потакание самым губительным порокам, идеям, вплоть до оправдания фашизма", - сказал Медведев в ходе своего выступления.
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