Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что Запад прикрывает толерантностью забвение фундаментальных человеческих ценностей и потакание порокам.
- Медведев отметил, что единство является мировоззренческим фундаментом РФ, который позволяет многонациональному и многоконфессиональному народу России жить и развиваться.
- По словам Медведева, сегодня российское единство сильнее западной цивилизации, которая веками наживалась за счет бесчеловечной колониальной эксплуатации.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запад прикрывает толерантностью забвение фундаментальных человеческих ценностей и потакание порокам, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
По его словам, сегодня российское единство сильнее западной цивилизации, которая веками наживалась за счет бесчеловечной колониальной эксплуатации - геноцида народов по всеми миру.
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"Запад кичится своим пресловутым гуманизмом, толерантностью, а на деле прикрывает им забвение фундаментальных человеческих ценностей, потакание самым губительным порокам, идеям, вплоть до оправдания фашизма", - сказал Медведев в ходе своего выступления.