Враги попытаются нарушить ход предвыборной кампании, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что враги России попытаются нарушить ход предвыборной кампании посредством провокаций и диверсий.
- Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
- Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Враги России попытаются посредством провокаций и диверсий нарушить ход предвыборной кампании, чтобы расшатать государство, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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"Очевидно, наши враги будут пытаться нарушить нормальный ход предвыборной кампании провокациями и диверсиями, чтобы расшатать наше государство, которое они не могут победить на поле боя", - сказал он, выступая на пленарном заседании первого этапа Съезда "Единой России".
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций.