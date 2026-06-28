Враги попытаются нарушить ход предвыборной кампании, заявил Медведев

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"Очевидно, наши враги будут пытаться нарушить нормальный ход предвыборной кампании провокациями и диверсиями, чтобы расшатать наше государство, которое они не могут победить на поле боя", - сказал он, выступая на пленарном заседании первого этапа Съезда "Единой России".