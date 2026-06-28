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Враги попытаются нарушить ход предвыборной кампании, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
16:24 28.06.2026 (обновлено: 16:35 28.06.2026)
Враги попытаются нарушить ход предвыборной кампании, заявил Медведев

Медведев: враги пытаются нарушить ход предвыборной кампании, чтобы расшатать РФ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что враги России попытаются нарушить ход предвыборной кампании посредством провокаций и диверсий.
  • Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
  • Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Враги России попытаются посредством провокаций и диверсий нарушить ход предвыборной кампании, чтобы расшатать государство, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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"Очевидно, наши враги будут пытаться нарушить нормальный ход предвыборной кампании провокациями и диверсиями, чтобы расшатать наше государство, которое они не могут победить на поле боя", - сказал он, выступая на пленарном заседании первого этапа Съезда "Единой России".
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций.
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