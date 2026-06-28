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Медведев открыл съезд "Единой России" - РИА Новости, 28.06.2026
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15:53 28.06.2026 (обновлено: 16:29 28.06.2026)
Медведев открыл съезд "Единой России"

Медведев дал старт работе партийного съезда "Единой России"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве. 28 июня 2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве. 28 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве. 28 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт работе партийного съезда.
  • На первом этапе XXIII съезда партии в Москве планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, которые состоятся 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев дал старт работе партийного съезда, передает корреспондент РИА Новости.
"По данным регистрации, из 861 делегата XXIII съезда партии присутствуют 786 делегатов, что составляет более половины от общего числа депутатов. Кворум, таким образом, имеется, предлагаю начать работу пленарного заседания съезда", - сказал Медведев.
Также участники съезда утвердили повестку, регламент и составы счетной, мандатной, редакционной комиссии и секретариата съезда.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
Выборы депутатов нового созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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