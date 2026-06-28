Рейтинг@Mail.ru
Медведев раскритиковал власти Армении за расправы с оппонентами - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 28.06.2026 (обновлено: 11:48 28.06.2026)
Медведев раскритиковал власти Армении за расправы с оппонентами

Медведев назвал расправы над оппонентами визитной карточкой властей Армении

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расправы с политическими оппонентами стали визитной карточкой нынешней правящей команды в Армении, заявил Медведев.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" и зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал расправы над политическими оппонентами визитной карточкой армянских властей.
"Граничащие с правовым беспределом расправы с политическими оппонентами, которые сопровождаются "отжимом" их бизнес-активов, давно стали "визитной карточкой" нынешней правящей команды", — сказал он в комментарии, опубликованном пресс-службой партии.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Медведев: Россия будет судить о намерениях властей Армении по их поступкам
Вчера, 11:23
Онлайн-издание pastinfo.am со ссылкой на источники сообщало, что армянская прокуратура попросила ЦИК республики лишить неприкосновенности кандидата в депутаты и главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
По итогам прошедших 14 июня выборов в новый парламент Армении войдут три политические силы:
  • правящая партия "Гражданский договор" — 64 мандата;
  • блок "Сильная Армения" — 29 мест;
  • блок "Армения — 12 мандатов.
Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
СМИ узнали, зачем фон дер Ляйен поедет в Армению и Азербайджан
26 июня, 09:58
 
В миреАрменияРоссияГагик ЦарукянНикол ПашинянПроцветающая АрменияЕдиная РоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала