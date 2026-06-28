Медведев раскритиковал власти Армении за расправы с оппонентами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расправы с политическими оппонентами стали визитной карточкой нынешней правящей команды в Армении, заявил Медведев.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" и зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал расправы над политическими оппонентами визитной карточкой армянских властей.
"Граничащие с правовым беспределом расправы с политическими оппонентами, которые сопровождаются "отжимом" их бизнес-активов, давно стали "визитной карточкой" нынешней правящей команды", — сказал он в комментарии, опубликованном пресс-службой партии.
Онлайн-издание pastinfo.am со ссылкой на источники сообщало, что армянская прокуратура попросила ЦИК республики лишить неприкосновенности кандидата в депутаты и главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
По итогам прошедших 14 июня выборов в новый парламент Армении войдут три политические силы:
- правящая партия "Гражданский договор" — 64 мандата;
- блок "Сильная Армения" — 29 мест;
- блок "Армения — 12 мандатов.
Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.