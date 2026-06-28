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В Астраханской области закрыли магазин после массового отравления - РИА Новости, 28.06.2026
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14:29 28.06.2026
В Астраханской области закрыли магазин после массового отравления

В Астраханской области закрыли магазин "Михайловский" после массового отравления

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У 26 человек лабораторно подтвержден сальмонеллез после употребления готовой продукции из кулинарного магазина "Михайловский" в Астраханской области.
  • Магазин временно закрыт.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Магазин "Михайловский" в Астраханской области, из-за продукции которого произошло массовое отравление, закрыт, сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора.
"Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции из кулинарного магазина "Михайловский" в Астраханской области. Материалы отправлены в референс-центр. В настоящее время магазин закрыт", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, с 24 по 27 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась.
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