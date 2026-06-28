В Астраханской области закрыли магазин после массового отравления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У 26 человек лабораторно подтвержден сальмонеллез после употребления готовой продукции из кулинарного магазина "Михайловский" в Астраханской области.
- Магазин временно закрыт.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Магазин "Михайловский" в Астраханской области, из-за продукции которого произошло массовое отравление, закрыт, сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора.
"Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции из кулинарного магазина "Михайловский" в Астраханской области. Материалы отправлены в референс-центр. В настоящее время магазин закрыт", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, с 24 по 27 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась.