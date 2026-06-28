Львова-Белова рассказала о предложении Медведева войти в "пятерку" ЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев предложил Марии Львовой-Беловой, уполномоченному по правам ребенка в России, войти в "пятерку" перед началом съезда ЕР.
- Она приняла предложение и выразила надежду на победу партии "Единая Россия" на выборах.
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова рассказала РИА Новости, что председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил ей войти в "пятерку" перед началом съезда ЕР.
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"С нами сегодня общался Дмитрий Анатольевич (Медведев - ред.) перед съездом и предложил войти в "пятерку", - сказала Львова-Белова.
Она отметила, что члены партии "Единая Россия" - команда президента, поэтому с большой радостью и надеждой на победу партии "Единая Россия" на выборах приняла предложение.
Ранее Медведев сообщил, что в первую "пятерку", с которой "Единая Россия" пойдет на выборы в Госдуму, войдут Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.