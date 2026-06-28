Львова-Белова рассказала о предложении Медведева войти в "пятерку" ЕР

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве. 28 июня 2026

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве. 28 июня 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев предложил Марии Львовой-Беловой, уполномоченному по правам ребенка в России, войти в "пятерку" перед началом съезда ЕР.

Она приняла предложение и выразила надежду на победу партии "Единая Россия" на выборах.

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова рассказала РИА Новости, что председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил ей войти в "пятерку" перед началом съезда ЕР.

Она отметила, что члены партии "Единая Россия" - команда президента, поэтому с большой радостью и надеждой на победу партии "Единая Россия" на выборах приняла предложение.

Ранее Медведев сообщил, что в первую "пятерку", с которой "Единая Россия" пойдет на выборы в Госдуму, войдут Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.