МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Британия выделяет для Украины 23 миллиарда фунтов стерлингов, пока ее народ стоит в очереди за бесплатной едой, заявил РИА Новости генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.

"Пока британцы стоят в очередях за бесплатной едой и благотворительностью, чтобы выжить, наше государство передало Зеленскому более 23 миллиардов фунтов стерлингов", - сказал Кэннон.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.