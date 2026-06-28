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Лондон снабжает Зеленского лучше, чем британцев, заявил политик - РИА Новости, 28.06.2026
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04:29 28.06.2026
Лондон снабжает Зеленского лучше, чем британцев, заявил политик

Политик Кэннон: Лондон снабжает Зеленского лучше, чем британцев

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британия выделила Украине более 23 миллиардов фунтов стерлингов, по словам генерального секретаря Рабочей партии Великобритании Пола Кэннона.
  • Пол Кэннон отметил, что британцы стоят в очередях за бесплатной едой, и указал на проблемы социального и промышленного характера в стране.
  • Британское министерство обороны планировало передать Украине 150 тысяч беспилотников, 350 ракет для ПВО, радары и наземные радиолокационные системы.
МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Британия выделяет для Украины 23 миллиарда фунтов стерлингов, пока ее народ стоит в очереди за бесплатной едой, заявил РИА Новости генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.
"Пока британцы стоят в очередях за бесплатной едой и благотворительностью, чтобы выжить, наше государство передало Зеленскому более 23 миллиардов фунтов стерлингов", - сказал Кэннон.
Политик также отметил проблемы социального и промышленного характера, из-за которых страдают обычные жители Британии, рабочие и целые предприятия. Одной из таких проблем Кэннон назвал рост цен на энергоносители, что стало результатом неудачной войны с Россией.
Британское министерство обороны 18 июня сообщало, что передаст Украине 150 тысяч беспилотников. В пакет помощи для Киева также планировалось включить 350 ракет для ПВО, включая многоцелевые ракеты для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM), радары и наземные радиолокационные системы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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