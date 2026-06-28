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БК "Локомотив-Кубань" расторг контракт с Хантером - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Баскетбол
 
18:20 28.06.2026
БК "Локомотив-Кубань" расторг контракт с Хантером

БК "Локомотив-Кубань" расторг контракт с американским центровым Хантером

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк Винс Хантер
 Винс Хантер - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Винс Хантер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» и центровой Винс Хантер договорились о прекращении срока действия контракта.
  • Винс Хантер присоединился к «Локомотиву-Кубани» в августе, его соглашение было рассчитано на один год с опцией продления.
  • В сезоне-2025/26 Хантер принял участие в 53 матчах, в среднем набирая 11 очков, и вместе с клубом завоевал бронзу Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" и американский центровой Винс Хантер договорились о прекращении срока действия контракта, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба.
Хантер присоединился к "Локомотиву-Кубани" в августе, его соглашение было рассчитано на один год с опцией продления на аналогичный срок. В сезоне-2025/26 американец принял участие в 53 матчах, в среднем набирая 11 очков, совершая 5,4 подбора, 1,8 передачи, 1,8 перехвата и 0,8 блокшота за 23 минуты 45 секунд игрового времени. Вместе с клубом он завоевал бронзу Единой лиги ВТБ.
"Благодарим Винса за вклад в результаты команды и создание отличной атмосферы в предыдущем сезоне. Это сильный игрок и большой профессионал. Нам непросто далось решение предоставить в следующем сезоне шанс более молодым игрокам, выступающим на этой позиции. От всей души желаю Хантеру всего наилучшего в дальнейшей карьере", - заявил главный тренер клуба Томислав Томович.
Хантеру 31 год. До перехода в "Локомотив-Кубань" он провел два сезона в петербургском "Зените", где отыграл 117 матчей, завоевал Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2022/23 выступал за казанский УНИКС, с которым стал победителем Единой лиги ВТБ. В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец отыграл четыре матча за "Мемфис Гриззлис".
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