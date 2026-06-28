БК "Локомотив-Кубань" расторг контракт с Хантером

"Благодарим Винса за вклад в результаты команды и создание отличной атмосферы в предыдущем сезоне. Это сильный игрок и большой профессионал. Нам непросто далось решение предоставить в следующем сезоне шанс более молодым игрокам, выступающим на этой позиции. От всей души желаю Хантеру всего наилучшего в дальнейшей карьере", - заявил главный тренер клуба Томислав Томович.