Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы начал выпускать препарат в новой форме

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" начал выпускать препарат для лечения тяжелых форм хронического заболевания почек, лекарство производится в новой форме, заявил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает производителей фармацевтической продукции. Так, с резидентом ОЭЗ “Технополис Москва”, который выпускает препараты для лечения болезней почек, заключено три контракта с гарантией сбыта. Столичная система здравоохранения будет получать необходимые лекарства, включая и те, которые ранее не производились в России", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.

Выпуск препарата включает полный производственный цикл на мощностях группы компаний на территории России — от синтеза активной фармацевтической субстанции до получения готового лекарства. Регистрация лекарства в новой форме позволит обеспечить полный спектр применения препарата в клинической практике. До 2030 года предприятие планирует провести модернизацию, что позволит поддерживать бесперебойные поставки и оперативно расширять номенклатуру продукции.

Особая экономическая зона "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей. За два десятилетия проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ общей площадью более 430 гектаров работает свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест превышает 33 тысячи.

Москва создает базу для технологического суверенитета страны. Благодаря городским решениям и мерам поддержки резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" наращивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на глобальных рынках. Это вносит вклад в реализацию национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".