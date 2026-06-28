Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы начал выпускать препарат в новой форме - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:05 28.06.2026
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы начал выпускать препарат в новой форме

Ликсутов: резидент ОЭЗ "Технополис Москва" начал выпуск препарата в новой форме

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыПроизводство медпрепаратов в Москве
Производство медпрепаратов в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Производство медпрепаратов в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" начал выпускать препарат для лечения тяжелых форм хронического заболевания почек, лекарство производится в новой форме, заявил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает производителей фармацевтической продукции. Так, с резидентом ОЭЗ “Технополис Москва”, который выпускает препараты для лечения болезней почек, заключено три контракта с гарантией сбыта. Столичная система здравоохранения будет получать необходимые лекарства, включая и те, которые ранее не производились в России", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.
Производство - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Ликсутов: производства Москвы привлекли свыше 55 млрд рублей с начала года
26 июня, 13:07
Выпуск препарата включает полный производственный цикл на мощностях группы компаний на территории России — от синтеза активной фармацевтической субстанции до получения готового лекарства. Регистрация лекарства в новой форме позволит обеспечить полный спектр применения препарата в клинической практике. До 2030 года предприятие планирует провести модернизацию, что позволит поддерживать бесперебойные поставки и оперативно расширять номенклатуру продукции.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей. За два десятилетия проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ общей площадью более 430 гектаров работает свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест превышает 33 тысячи.
Москва создает базу для технологического суверенитета страны. Благодаря городским решениям и мерам поддержки резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" наращивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на глобальных рынках. Это вносит вклад в реализацию национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее Ликсутов сообщил, что производитель профессионального грима и декоративной косметики разместил свои мощности на новой высокотехнологичной площадке. Также он привлек инвестиции для расширения технологической и продуктовой базы, нацеленной на экспорт, воспользовавшись инструментами Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
Производство профессионального грима и декоративной косметики в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Ликсутов: Москва помогла расширить производство театрального грима
27 июня, 13:15
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовМоскваТвой бизнес – новостиРоссияСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала