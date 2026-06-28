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ПВО Кувейта перехватила две ракеты - РИА Новости, 28.06.2026
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10:16 28.06.2026 (обновлено: 10:19 28.06.2026)
ПВО Кувейта перехватила две ракеты

ПВО Кувейта в воскресенье утром перехватила две ракеты

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНебоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт
Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО Кувейта перехватили две вражеские баллистические ракеты.
  • Материального ущерба и человеческих жертв нет.
ДОХА, 28 июн - РИА Новости. Силы ПВО Кувейта в воскресенье утром перехватили две ракеты, никто не пострадал, заявил официальный представитель минобороны Сауд аль-Атван.
"Сегодня на рассвете вооруженные силы зафиксировали в воздушном пространстве Кувейта две вражеские баллистические ракеты. Они были перехвачены и нейтрализованы по установленной процедуре", - приводит его слова генштаб эмирата в социальной сети Х.
По данным минобороны, в результате инцидента не было ни материального ущерба, ни человеческих жертв.
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