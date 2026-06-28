ПВО Кувейта перехватила две ракеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Кувейта перехватили две вражеские баллистические ракеты.
- Материального ущерба и человеческих жертв нет.
ДОХА, 28 июн - РИА Новости. Силы ПВО Кувейта в воскресенье утром перехватили две ракеты, никто не пострадал, заявил официальный представитель минобороны Сауд аль-Атван.
"Сегодня на рассвете вооруженные силы зафиксировали в воздушном пространстве Кувейта две вражеские баллистические ракеты. Они были перехвачены и нейтрализованы по установленной процедуре", - приводит его слова генштаб эмирата в социальной сети Х.
По данным минобороны, в результате инцидента не было ни материального ущерба, ни человеческих жертв.