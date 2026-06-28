ПВО Кувейта перехватила две ракеты

ДОХА, 28 июн - РИА Новости. Силы ПВО Кувейта в воскресенье утром перехватили две ракеты, никто не пострадал, заявил официальный представитель минобороны Сауд аль-Атван.

По данным минобороны, в результате инцидента не было ни материального ущерба, ни человеческих жертв.